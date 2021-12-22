الحكومة : تعليمات جديدة لتشغيل وتنظيم عمل مركبات الشحن مطلع 2022

الوكيل الاخباري - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، طارق الحباشنة، إن التعليمات الجديدة لتشغيل وتنظيم عمل مركبات الشحن العاملة في مركز تفريغ البضائع وتحميلها في مطار الملكة علياء، ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.



وأضاف، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن تطبيق التعليمات والأسس المنبثقة منها وإقرارها، تأتي بمشاركة مختلف الجهات المعنية بعمليات النقل الخفيف والمتوسط من مطار الملكة علياء الدولي، مؤكدا أنها ستنظم عمليات النقل، وتفتح فرص عمل جديدة أمام مالكي تلك المركبات.



وأشار الحباشنة إلى أن الهيئة معنية بتنظيم عمليات نقل البضائع مقابل الأجر في جميع أنحاء المملكة، وأن هذه التعليمات ستكون نواة حقيقية لتطبيقها على مناطق المملكة كافة من مراكز التحميل والتفريغ.

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