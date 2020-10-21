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الأربعاء، 21-10-2020 11:55 ص

الحكومة: تعليمات جديدة لتنظيم دوام الموظفات

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الوكيل الإخباري - قالت وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي رابعة العجارمة إنّ القرارات التي تتخذها الحكومة للتعامل مع الحالة الوبائية التي تمر بها المملكة تأخذ بعين الاعتبار النظرة الشمولية لكل الإمكانيات المتوفرة ولجميع الفئات التي من الممكن أن تتأثر بها.

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وأكدت العجارمة في تصريحات صحفية، أن الوزارات والمؤسّسات الرسميّة والدوائر والشركات الحكوميّة ستراعي أوضاع الأمّهات الموظّفات والعاملات اللاتي لديهنّ أطفال بحيث يتمّ تحديد دوامهنّ عن بُعد خلال فترة تعطيل الحضانات ورياض الأطفال بسبب الحالة الوبائية في المملكة وذلك وفقاً للدليل الإرشادي الذي صدر عن الحكومة بكيفية العودة للعمل.


وقالت إن كل مؤسسة ستقوم بتحديد نسب العاملين فيها حسب طبيعة الوظائف وأهمية الخدمات التي تقدمها للمواطنين خاصة الخدمات التي لها تأثير مباشر ولها أهمية في المرحلة الحالية مثل الخدمات الصحية لتحديد من يستطيع العمل عن بعد أو التواجد على رأس عمله.


وأضافت الوزير العجارمة انه سيتم مراقبة تطبيق هذه الإجراءات في المؤسسات الحكومية من قبل الجهات الرقابية مثل الرقابة الداخلية و ديوان المحاسبة.


وفيما يتعلّق بالعاملات في القطاع الخاص دعت العجارمة أصحاب العمل إلى ضرورة مراعاة أوضاع العاملات فيها، مؤكدة أن وزارة العمل ستقوم بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات.


وفي معرض ردها حول إمكانية تقديم شكاوى من قبل الموظفات لعدم التقيد بتنفيذ هذه القرارات قالت إن ديوان الخدمة المدنية سيصدر تعميما لكافة المؤسسات الرسمية لتحديد أسس التعامل مع الشكاوى وآلية التعامل مع التظلمات فيما يتعلق بعدم التزام المؤسسات بهذا الموضوع.


 




 

 


 

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