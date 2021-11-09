الحكومة تعمل على تنفيذ مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية

الوكيل الاخباري- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، الثلاثاء، أن الأردن يمضي بخطى ثابتة وبمسار آمن ومتدرج نحو تحديث المنظومة السياسية والتشريعات المرتبطة بها.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير وهو رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، الرئيس التنفيذي لمنتدى الاتحادات الفيدرالية روباك شاتوباهاتي والمدير التنفيذي لمكتب منتدى الاتحادات الفيدرالية في الأردن تالا خريس، بحضور أمين عام الوزارة علي الخوالدة.



وأشار المعايطة إلى أن "المرحلة المقبلة مهمة، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ضمن خطة تنفيذية محددة بفترة زمنية، وأن الوزارة ستعمل على نشر الوعي بأهمية العمل الحزبي والتثقيف السياسي للشباب".



وشدد على "ضرورة استمرار برامج تمكين المرأة سياسيا؛ إذ إن مخرجات اللجنة تشكل فرصة تاريخية لتوسيع مشاركة الأحزاب السياسية والشباب والمرأة وصولاً إلى برلمان برامجي قائم على الأحزاب السياسية التي تسعى لتشكيل الحكومات البرلمانية"، مشيراً إلى "ضرورة التركيز على بناء قدرات الأحزاب السياسية بحيث تستطيع الاستفادة من القوانين في تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية".



وأشاد المعايطة بالشراكة بين الوزارة والمنتدى، وما تم إنجازه في مشروع "تمكين المرأة لأدوار القيادة والريادة" خلال الفترة الماضية.



من جهته، سلم شاتوباهاتي التقرير السنوي لأعمال المشروع للوزير المعايطة، معربا عن استعداد المنتدى للمزيد من التعاون مع الوزارة لتنفيذ البرامج التي تتواءم مع محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2021 - 2025.



وأشار إلى أن "هناك تطلعا من المنتدى ليكون الأردن مركزاً إقليميا لمشروع ‘تمكين المرأة لأدوار القيادة والريادة‘ مع بداية عام 2024"، مبيناً أنه "سيتم تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع، إضافة إلى العديد من البرامج التي تتماشى مع أولويات الأردن خلال المرحلة المقبلة".

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