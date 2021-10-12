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الثلاثاء، 12-10-2021 04:15 م

الحكومة تعود للتشديد للتعامل مع جائحة كورونا

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عادت الحكومة الى القرارات الصارمة والمشددة للتعامل مع جائحة كورونا حيث اصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة،اليوم الثلاثاء، بلاغ رقم (46) من أمر الدفاع رقم (19).

وتضمن البلاغ، منع تجمع أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطاعم، ومنع دخول منشآت القطاع الخاص دون اظهار تطبيق سند أخضر.

وتلتزم المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات والمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات الكهرباء وشركات المياه بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجد فيها إلا إذا كان من الأشخاص المسموح لهم بالتواجد فيها وفقا لتطبيق (سند أخضر).

وتعاقب المنشأة المخالفة لذلك بغرامة مالية مقدارها ألف دينار للمرة الأولى، و3 آلاف للمرة الثانية، و5 آلاف للمرة الثالثة، وتغلق المنشأة في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

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 وأعلنت وزارة الصحة امس الاثنين، عن تسجيل 7 وفيات و1307 اصابات كورونا جديدة في الأردن.

 

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