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الأحد، 29-08-2021 10:59 ص

الحكومة :تفعيل تطبيق سند مطلع أيلول

دودين لوغو


الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين إن الحكومة ستبدأ بتفعيل تطبيق سند أخضر و سند أحمر وذلك خلال الإجراءات الرقابية التي ستعلن عنها الحكومة قبل بدء أيلول القادم.

وأضاف دودين اليوم الأحد خلال تصريحات صحفية أن "سند" سيطلب عند دخول أي شخص للمؤسسات الحكومية، ومن بعدها سيتم تطبيقه على القطاع الخاص.

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وبين أن إظهار المراجع للمؤسسة الحكومية لـ "سند أخضر"، يعني أنه متلقٍ لجرعتي اللقاح، أو حصل على جرعة واحدة من المطعوم ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو لديه فحص PCR سلبي قبل 72 ساعة من قدومه للمؤسسة الحكومية.


أما فيما يتعلق بـ "سند أحمر"، هو الشخص الذي لم يتلق المطعوم، وليس لديه فحص PCR سلبي، وبذلك سيمنع من دخول المؤسسة الحكومية.


وكشف أن هذا القرار يتم مراجعته حالياً من قبل مجلس الوزراء، مرجحاً بدء العمل به مطلع أيلول المقبل، بالتزامن مع خطة الفتح الشامل، واستقبال الخريف الآمن.

 

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