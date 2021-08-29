الحكومة تقدر نسبة الفقر في الأردن بـ 24%

الوكيل الإخباري - قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الأحد، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% “مرحليا”، وذلك في ارتفاع بلغ حوالي 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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وقال الشريدة لقناة المملكة، إنّ الحكومة “تنتظر مسح نفقات دخل الأسر لمعرفة نسبة الفقر في الأردن” الذي سينتهي العام المقبل، مشيرا إلى أن “آخر نسبة كانت 18% والجائحة أضافت من 6 إلى 7% ونسبة تقديرية 24%”.



وتأتي هذه النسبة التقديرية، بعد “فقدان عديد من الأسر لمصدر دخلها خلال جائحة كورونا، إضافة إلى انخفاض أجور بنسب تراوحت بين 30-50% بين العمالة غير المنظمة (المياومة)”، وفق الشريدة.



وأضاف أن هذه النسبة التقديرية “لا تعكس مستوى دخل أو معيشة الأسر بل مرتبطة بقدرتها على تلبية احتياجاتها”.



وتتجاوز نسبة الفقر 25% في كل منطقة من مناطق جيوب الفقر في الأردن، وفق الشريدة.



وحتى الربع الأول من العام الحالي، بلغت نسبة البطالة في الأردن 25%، على ما أكد الشريدة الذي قال إن 50% نسبة البطالة بين الشباب، و28% بين النساء.



وأضاف: الحاجة إلى “معالجة التحدي الأكبر وهو البطالة فالاقتصاد بحاجة إلى تحسين بيئته الناظمة للاستثمار وممارسة الأعمال وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص للتشغيل ونحن بحاجة لدعم القطاعات الأكثر تضررا من كورونا”.

وأشار الشريدة، إلى أن عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية بلغ 185 ألف أسرة العام الحالي. موضحا أن “برنامج تكافل 3، استهدف الأسر التي فقدت مصادر دخلها بسبب تداعيات جائحة كورونا”. وفي “القطاع غير المنظم 160 ألف أسرة سنستهدفها من برنامج تكافل هذا العام”.



ويبلغ عدد الأردنيين الذين يتقاضون رواتب من برنامج “استدامة” نحو 130 ألف عامل، أي 130 ألف فرصة عمل مهددة، وفق الشريدة.



وقال الشريدة، إنّ الأردن بدأ بالخروج من الانكماش الاقتصادي الذي شهده العام الماضي والبالغ 1.6%، والبدء كذلك بإعادة النمو، لكن مستواه “ما زال متواضعا”.



وحقق الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي نسبة نمو بلغت 0.3%، وستظهر نتائج الربع الثاني من العام الحالي الشهر المقبل، وفق الشريدة.

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