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السبت، 20-02-2021 06:15 م

الحكومة تقدم خدمات لأسر تضررت خلال المنخفض الجوي الأخير

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 الوكيل الاخباري - بلغ عدد الأسر التي حصلت على مساعدات من قبل لجان الطوارئ في المديريات بالتنسيق من لجنة الطوارئ في وزارة التنمية الاجتماعية والتعاون مع الجهات الشريكة، 228 أسرة خلال المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة في الفترة الأخيرة.

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وقال أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم السبت، إن اللجنة قامت بإخلاء وإيواء 9 أسر، منها أسرتان في شرق عمان، و3 أسر في عجلون، و3 أسر في دير علا، وأسرة واحدة في الأغوار الشمالية.

وأشار إلى ان اللجنة عملت وفق خطة أعدتها لفصل الشتاء لمواجهة الحالات الطارئة بالتعاون مع الحكام الإداريين في مختلف مناطق المملكة، مبيًنا أن كوادر الوزارة عملت بروح الفريق الواحد مع الجهات والأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية، وتقديم الخدمة والمساعدات المثلى للمواطنين المتضررين.

من جهته، قال رئيس لجنة الطوارئ في مركز الوزارة، الدكتور جواد أبو الغنم، إن لجنة الطوارئ وزعت 183 طردًا غذائيًا على الأسر الفقيرة والمحتاجة والمتضررة من المنخفض الجوي، و154 حرامًا، و59 فرشة اسفنجية، و30 صوبة، و3 خيم، و360 دينارًا احتياجات ضرورية كحليب الأطفال والخبز وغيره، و750 دينارًا قيمة كوبونات الكاز للتدفئة، و38 أسرة استفادت من المساعدات المتفرقة مثل ملابس وخبز ومواد نظافة وغيره.

وأوعز وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، الاثنين الماضي، لغرف العمليات والفرق المساندة في مديريات التنمية بالمحافظات والألوية، برفع الجاهزية تحسبًا لأي طارئ، والتنسيق مع الحكام الإداريين من خلال غرف الطوارئ، وتقديم يد العون للأسر المتضررة من المنخفض الجوي.


 




 

 


 

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