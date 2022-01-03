الحكومة تقرر السير في إجراءات استحداث بلديَّات

الوكيل الاخباري - قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، السير في إجراءات استحداث عدد من البلديَّات في بعض مناطق المملكة، على أن يتمَّ ذلك بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلديَّة المقبلة، وقبل نهاية العام الحالي.



وحدَّد مجلس الوزراء معيارين أساسيين لاستحداث البلديَّات الجديدة هما: استحداث بلديَّة في أيِّ لواء ليس مركزاً لبلديَّة، وكذلك استحداث بلديَّة في كلِّ قضاء ليس مركزاً لبلديَّة، وذلك مع الحفاظ على الوضع القائم للبلديَّات القائمة حاليَّا ودون إلغاء أيِّ من البلديَّات القائمة حاليَّاً.



ويأتي القرار لغايات الارتقاء بالواقعين التنموي والخدماتي في المناطق التي سيشملها استحداث البلديَّات، وتخفيف العبء عن بعض البلديَّات القائمة التي تخدم مساحات جغرافيَّة واسعة.

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