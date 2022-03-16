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الأربعاء، 16-03-2022 07:10 م

الحكومة تقرر تحديد سقوف سعرية لبيع الدجاج

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 الوكيل الاخباري - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تحديد سقوف سعرية لأسعار الدجاج الطازج والنتافات اعتباراً من يوم غدٍ الخميس 17-3-2022 وذلك للارتفاع غير المُبرر لأسعار لحوم الدجاج الطازج والنتافات للمستهلك خلال هذا الأسبوع.

وبموجب القرار بلغ السقف السعري للدجاج الحي باب المزرعة 1.45 قرش وسعر التوزيع 1.50 قرش ويباع في محال النتافات (1.65 قرش للكيلو غرام الواحد) في حين بلغ سعر الدجاج الطازج 1.90 قرش سعر التوزيع ويُباع للمستهلك بدينارين و 15 قرش (2.15) لكيلوغرام الدجاج الطازج.

وبموجب القرار لا يُسمح بتجاوز السقوف السعرية المحددة وامكانية البيع بأقل منها للإبقاء على المنافسة داخل السوق.

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