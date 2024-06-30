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الأحد، 30-06-2024 04:07 م

الحكومة تقرر تخفيض أسعار البنزين ورفع اسعار الديزل

المحروقات


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الاحد، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 تموز المقبل).

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و استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر حزيران ومقارنتها بمثيلاتها لشهر ايار الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار البنزين بنوعيه (90و95) وارتفاع سعر الديزل خلال شهر حزيران.


وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (15) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (15) فلساً/لتر، وارتفاع  سعر الديزل بمقدار (5) فلس/لتر.


وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (900) فلساً/لتر بدلا من (915) فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1140) فلساً/لتر بدلا من (1155) فلساً/لتر، ورفع سعر الديزل ليصبح (705) فلساً/لتر بدلا من (700) فلساً/لتر.

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