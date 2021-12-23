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الخميس، 23-12-2021 08:17 م

الحكومة تقرر تعديل قرار العمر التشغيلي للمركبات العاملة على التطبيقات

مبنى رئاسة الوزراء - Copy


الوكيل الاخباري - صرح وزير النقل رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري المهندس وجيه عزايزه أن مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري قرر في جلسته التي عقدها صباح اليوم تصويب قرار مجلس إدارة الهيئة السابق والمتعلق بالعمر التشغيلي للسيارات العاملة على التطبيقات وإجراء تعديلات على نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2018 والبدء بالسير باجراءات تعديل هذا النظام حسب الاصول .

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