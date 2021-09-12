الحكومة تقرر وقف سياحة العبور في المملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قررت وزارة السياحة وقف العمل بسياحة العبور ولمدة 14 يوما اعتبارا من الغد 13-9-2021 ، وذلك بسبب حالة الإرباك والفوضى التي تسود العقبة و المحافظات المحيطة ، وإحداثها اكتظاظا في الفنادق .
وبحسب وثيقة اطلع عليها موقع الوكيل الاخباري قررت الوزارة إيقاف أي مكتب سياحي يستغل سياحة العبور لجلب عمّال الى المملكة ، ووقف كل من يحمل عقد عمل وقدم ضمن برنامج العبور باستثناء من يحمل إقامة عمل في السعودية.
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