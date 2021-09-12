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الأحد، 12-09-2021 08:25 م

الحكومة تقرر وقف سياحة العبور في المملكة

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قررت وزارة السياحة وقف العمل بسياحة العبور ولمدة 14 يوما اعتبارا من الغد 13-9-2021 ، وذلك بسبب حالة الإرباك والفوضى التي تسود العقبة و المحافظات المحيطة ، وإحداثها اكتظاظا في الفنادق .

وبحسب وثيقة اطلع عليها موقع الوكيل الاخباري  قررت الوزارة إيقاف أي مكتب سياحي يستغل سياحة العبور لجلب عمّال الى المملكة ، ووقف كل من يحمل عقد عمل وقدم ضمن برنامج العبور باستثناء من يحمل إقامة عمل في السعودية.

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