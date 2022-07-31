الحكومة تقر آليَّة صرف دعم المحروقات

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، آليَّة صرف وتوزيع دعم المحروقات، المخصَّص لمنتفعي صندوق المعونة الوطنيَّة، وطلبة الجامعات غير المقتدرين، وقطاع النَّقل العام، والبالغة قيمته (30) مليون دينار.



وبموجب الآليَّة، سيتمُّ تخصيص نحو (16) مليون دينار لدعم الأُسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنيَّة، والبالغ عددها قرابة (216) ألف أُسرة، ونحو (4) ملايين دينار لدعم الطَّلبة الجامعيين غير المقتدرين، والبالغ عددهم قرابة (74) ألف طالب وطالبة، و(5) ملايين دينار لدعم تشغيل خطوط قطاع النَّقل العام.



ويأتي تخصيص الدَّعم للحدِّ من تأثُّر هذه الفئات بانعكاس ارتفاع أسعار النِّفط عالميَّاً على أسعار المشتقَّات النفطيَّة محليَّاً.



وقرَّر المجلس صرف الدَّعم للفئات المستحقَّة لمدَّة ستَّة شهور عن الفترة من بداية شهر تمُّوز الجاري وحتى نهاية العام، على أن يبدأ الصَّرف اعتباراً من مطلع شهر آب.

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