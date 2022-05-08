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الأحد، 08-05-2022 07:17 م

الحكومة تقر النّظام الداخلي لمجالس المحافظات

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، النِّظام الدَّاخلي لمجالس المحافظات لسنة 2022م.

ويأتي النِّظام لغايات تنظيم عمل مجالس المحافظات، وتحديد إجراءات اجتماعاتها، وآليَّة اتِّخاذ قراراتها، وإدارة شؤونها، وتشكيل لجانها وتحديد مهامِّها وآليَّة انتخابها، وتحديد مهام رئيس المجلس ونائبه ومساعده وآليَّة انتخابهم، وتحديد الأحكام الخاصَّة بأمانة سرِّ مجلس المحافظة.

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