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الأربعاء، 18-08-2021 12:44 م

الحكومة تقر خطة تطوير السياحة في محافظة جرش

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الوكيل الاخباري- أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة خطة تطوير السياحة في محافظة جرش للأعوام (2021-2025)، وكلّف الجهات المعنيّة بتنفيذها.اضافة اعلان


وتهدف الخطّة بحسب المحاور الواردة فيها إلى تطوير البنية التحتيّة والخدمات الأساسية في محافظة جرش، وتطوير المواقع السياحية والأثرية ونقاط الجذب السياحي فيها، بالإضافة إلى تطوير المسارات السياحية.

كما تتضمن محاور الخطة الفرص الاستثمارية السياحية في جرش، وإبراز قصة المكان وهويّته، والتدريب والتأهيل والتوعية السياحيّة، وتطوير الخدمات الإلكترونية والفعاليات والأنشطة والخارطة السياحية للمحافظة، وتعزيز التسويق والترويج السياحي.

وأكّد وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز خلال الجلسة أنّ هذه الخطّة تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمشاركة المجتمع المحلي، وتركز على الأولويّات التي سيتمّ العمل عليها لتجويد المنتج السياحي، وتعزيز الميّزات التنافسية السياحية في محافظة جرش.

ولفت النظر إلى أنّ هذه الخطة ستكون نموذجاً لخطط أخرى سيتم العمل على إعدادها لتطوير السياحة في مختلف المناطق السياحية في المملكة.

 




 

 


 

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