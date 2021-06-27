الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 07:35 م

الحكومة تقر مشروع قانون الأراضي المجاورة للمغطس

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية


 الوكيل الاخباري -  أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021م.اضافة اعلان


ويأتي إقرار مشروع القانون نظراً لمكانة موقع المغطس، وأهميّته التاريخيّة، باعتباره تراثاً عالميّاً.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزّز أهميّتها لتكون من بين أهمّ الوجهات السياحيّة العالميّة الدينيّة والتاريخيّة، وأكبرها، وبما يسهم في رفد السّياحة الدينيّة في المملكة، ودعم المجتمعات المحليّة وتمكينها، ورفد قدراتها، وتوفير فرص عمل لأبنائها.

وبموجب مشروع القانون، سيتمّ إنشاء مؤسّسة خيريّة غير ربحيّة تعنى بتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس.

 




 

 


 

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