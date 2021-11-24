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الأربعاء، 24-11-2021 06:14 م

الحكومة تقر نظاما معدلا لتقاعد المهندسين

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2021، يهدف إلى إدامة عمل صندوق التَّقاعد في النَّقابة، والمحافظة على مركزه المالي وتأدية خدماته.
 
وبموجب التَّعديلات، سيتمّ استحداث شريحة أساسيَّة لفئة المهندسين الشَّباب باشتراك منخفض، وإعفاء هذه الفئة من الرّسوم الإضافيَّة غير المسدَّدة بشروط معيَّنة، ووضع سقف لعدد الاشتراكات التي تتيح للعضو الحصول على راتب تقاعدي، ومنع الانتقال لشرائح أعلى في آخر سنتين قبل التّقاعد لتحقيق التَّوازن المالي للصَّندوق.

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