الحكومة تقر نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية في عمان

الوكيل الاخباري - اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية والتَّنظيم في مدينة عمَّان لسنة 2022م.



ويأتي النِّظام لغايات السَّماح بتوفير الخدمات المحليَّة اليوميَّة ضمن منطقة السَّكن، بهدف تسهيل خدمة سكَّان الأحياء السَّكنيَّة، من خلال منح رخص المهن في تلك الأحياء.



كما يهدف النِّظام إلى تنظيم ترخيص محطَّات المحروقات ضمن مناطق السَّكن، وحثّ مالكي الأبنية القائمة غير المرخَّصة على ترخيصها، وتحفيز الحركة العمرانيَّة في المدينة من خلال تخفيض رسوم ترخيص الأبنية.

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