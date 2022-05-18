الأربعاء 18-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ولي العهد : جهود إدارة ترخيص السواقين والمركبات مقدرة

كريشان يطلب فصل أي عامل وطن لا يتقيد بعمله

توضيح جديد من الزراعة حول الأسماك النافقة

د. وديع إبداح.. مبارك الترفيع

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الفراعنة ولصوي

ولي العهد يزور قسم ترخيص شمال عمان

الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لنظام الضابطة الجمركية

عروب صبح تنفي خبر وفاتها - صورة

الحكومة تقر نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية في عمان

الحكومة تقر نظام جائزة الحسين للعمل التطوُّعي

الأربعاء، 18-05-2022 05:51 م

الحكومة تقر نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية في عمان

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري  - اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية والتَّنظيم في مدينة عمَّان لسنة 2022م.

ويأتي النِّظام لغايات السَّماح بتوفير الخدمات المحليَّة اليوميَّة ضمن منطقة السَّكن، بهدف تسهيل خدمة سكَّان الأحياء السَّكنيَّة، من خلال منح رخص المهن في تلك الأحياء.

كما يهدف النِّظام إلى تنظيم ترخيص محطَّات المحروقات ضمن مناطق السَّكن، وحثّ مالكي الأبنية القائمة غير المرخَّصة على ترخيصها، وتحفيز الحركة العمرانيَّة في المدينة من خلال تخفيض رسوم ترخيص الأبنية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102021314256573754509

كريشان يطلب فصل أي عامل وطن لا يتقيد بعمله

5202218112550111342778

توضيح جديد من الزراعة حول الأسماك النافقة

w

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الفراعنة ولصوي

image

ولي العهد يزور قسم ترخيص شمال عمان

520221717143204700483

الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لنظام الضابطة الجمركية

20201023145110997637390614709970513

عروب صبح تنفي خبر وفاتها - صورة

أخبار متعلقة
520221885825746407653

الحكومة تقر نظام جائزة الحسين للعمل التطوُّعي

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء

صفة الاستعجال لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تقر النّظام الداخلي لمجالس المحافظات

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

قرارات مجلس الوزراء اليوم الاحد