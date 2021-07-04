الحكومة تقر نظام الاتحادات الرياضيّة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أقرّ مجلس الوزراء ، خلال جلسته لليوم الاحد ، نظام الاتحادات الرياضيّة لسنة 2021م، الذي يهدف إلى رعاية شؤون الرياضة وتعزيز دورها في نشر مبادئ الأخلاق والرّوح الرياضيّة، ومنع التمييز، والحدّ من العدائيّة وشغب الملاعب، وتشجيع التنافس الشريف في ممارسة أيّ نشاط رياضي.ويعمل النظام على تسهيل تأسيس الاتحادات الرياضيّة من خلال وضع شروط وإجراءات واضحة لذلك، وتسهيل مهمّتها في صياغة أنظمة أساسيّة خاصّة بها، تقوم من خلالها بتنظيم العضويّة وطريقة عقد اجتماعاتها العادية وغير العاديّة، وتحديد صلاحيّات الهيئة العامّة ومجلس الإدارة والجهازين الإداري والفنّي، ولجان الانضباط.كما يمكّن النظام اللجنة الأولمبيّة من الرقابة على الاتحاد الرياضي والإشراف عليه وتقييم أدائه، وحلّه ومتابعة أنشطته، وتحديد إجراءات موافقتها على تأسيس الاتحاد الرياضي وحلّه وعزل أعضائه في حالات مبرّرة. ويحدّد النظام كذلك آليّة تسوية النزاعات التي تنشأ بين الاتحاد الرياضي وأعضائه ومنتسبيه.