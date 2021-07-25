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الأحد، 25-07-2021 03:08 م

الحكومة تقر نظام تشكيلات الوزارات والدّوائر والوحدات الحكوميّة

رئاسة


الوكيل الإخباري - أقرّ مجلس الوزراء نظام تشكيلات الوزارات والدّوائر والوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2021م، وذلك لتحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكوميّة ومجموعة الوظائف وعددها و فئاتها ومسمّياتها ودرجاتها المرصودة مخصّصاتها في قانون الموازنة العامّة وقانون موازنات الوحدات الحكوميّة.

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كما أقرّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطبّاء لسنة 2021م، وذلك لمنح الطّبيب العامل في وزارة الصحّة والخدمات الطبيّة الملكيّة، الذي أنهى برنامج الإقامة بنجاح، لقب المؤهّل للاختصاص، ووضع الشروط الخاصّة بذلك.


وأقرّ مجلس الوزراء أسس تخصيص الوحدات السكنيّة وأثمانها للمواطنين في مناطق وادي الأردن، وأسساً معدّلة لأسس تسوية المطالبات العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدّخل و المبيعات لسنة 2021م.


 




 

 


 

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