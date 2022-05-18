الحكومة تقر نظام جائزة الحسين للعمل التطوُّعي

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوُّعي لسنة 2022م. وبموجب النِّظام، سيتمُّ استحداث جائزة في وزارة الشَّباب، لتكريم المتطوّعين المتميِّزين، تحمل اسم صاحب السموّ الملكي، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وليِّ العهد.



وتهدف الجائزة إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوُّعي في المجتمع الأردني وتنظيمه، من خلال تشجيع المواطنين للقيام بالأعمال التطوّعيَّة، وتوجيه طاقات الشَّباب إليها. كما تهدف الجائزة إلى تفعيل المسؤوليَّة المجتمعيَّة لدى المؤسَّسات، وتكريم الأفراد والمؤسَّسات القائمة على الأعمال التطوّعيَّة المتميِّزة وذات الأثر الإيجابي على عمليَّة التَّنمية المستدامة، وتشجيع أصحاب الأفكار في مجال العمل التطوُّعي ووضع أفكارهم موضع التَّنفيذ.

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