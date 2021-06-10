الحكومة : تكثيف الرقابة لمتابعة الالتزام بأوامر الدفاع

الوكيل الاخباري -

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بدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا بحملات مكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا" من تاريخ 1/6/2020 وذلك في ضوء خطة الحكومة للصيف الامن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل .وتشمل عمليات الرقابة المكثفة المنشآت التالية اضافة الى المنشآت الأخرى:- المراكز والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية- الأندية الرياضية- المسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية والسياحية والمسابح العامة.- نوادي الفروسية.- اكاديميات ومراكز التدريب المهني- الحمامات التركية والشرقية- مراكز البلياردو والسنوكر الترويحية- مراكز البلياردو والسنوكر الرياضية- مراكز الألعاب الكهربائية والالكترونية- دور السينماوقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.