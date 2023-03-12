الحكومة تكشف آلية احتساب كلفة 1 كيلوواط ساعة من الكهرباء المباعة للمشتركين

الوكيل الإخباري - كشفت الحكومة آلية احتساب كلفة 1 كيلوواط ساعة من الكهرباء المباعة للمشتركين بحيث تضمنت الآلية 9 بنود.

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وأوضحت الحكومة، ردا على سؤال للنائب زيد العتوم، أنه يتم احتساب كلفة 1 كيلو واط ساعة المباعة للمشتركين من خلال احتساب كلف النظام الكهربائي وذلك باحتساب، كلفة كل من الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء، ومناولته، واستطاعة محطات توليد الكهرباء، والتشغيل والصيانة لمحطات الكهرباء، والربط الكهربائي مع الدول المجاورة، والطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، والدين لشركة الكهرباء الوطنية، إضافة إلى الكلف الإدارية والتشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية، والكلف الإدارية والتشغيلية لشركات توزيع الكهرباء.



ومن خلال جمع الكلف المذكورة في البنود التسعة وتقسيمها على كمية الطاقة المباعة يتم احتساب كلفة 1 كيلو واط ساعة المباعة للمشتركين.



وتتولى شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة تشغيل نظام نقل الطاقة الكهربائية، وبيع الطاقة الكهربائية بالجملة إلى شركات توزيع الكهرباء أو بيعها للمستهلك الرئيسي المربوط مباشرة بنظام النقل.