الحكومة تكشف تطورات عودة الطلبة الى المدارس

الوكيل الاخباري -

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أكّد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين، الاحد، أن الحكومة قدمت كل ما لديها من ضمانات لعودة التعليم وجاهيا، حيث إنّ الحكومة توفر اللقاحات ولديها القدرة على إعطاء أكبر عدد من اللقاحات."الحكومة وفرت اللقاحات من جميع الأنواع وبأعداد كبيرة جدا حيث تجاوزت 16 مليون جرعة"، وفقا لدودين.وقال، إنّ "التعليم الوجاهي ليس مرتبط بعدد المتلقين للقاح الذي نستهدفه في 1 أيلول/سبتمبر 2021 وهو 4.5 مليون جرعة، بل مرتبط بالمعلمين".وأضاف أنه تم "إعطاء اللقاح لـ 13 ألف و2800، من أصل 160 ألف معلم بنسبة 83%".وبين، أن" المعلمين الذين لم يتلقوا اللقاح منهم معلمات حوامل أو مرضعات واخرين لديهم أنواع من الحساسية".