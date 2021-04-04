الحكومة تكشف تفاصيل اعتقالات يوم السبت



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي الأحد، إن الأجهزة الأمنية من القوات المسلحة والمخابرات الأردنية ومديرية الأمن العام تابعت على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.

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وأضاف، خلال مؤتمر صحفيّ في دار رئاسة الوزراء، لتوضيح الإجراءات التي تمّ اتخاذها السبت، "رصدت التحقيقات تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ".

