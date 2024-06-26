الحكومة تكشف تفاصيل تعرفة الكهرباء الجديدة اليوم

الوكيل الاخباري - يعقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء في وزارة الاتصال الحكومي.

اضافة اعلان

ويأتي المؤتمر للحديث حول تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة، واستراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020 -2030)، وجهود وزارة الطاقة في التنقيب عن المعادن والموارد الطبيعية.



ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث المؤتمر، للحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام .