الحكومة تكشف حقيقة وثيقة تعديل الحظر الليلي اعتباراً من اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام و الاتصال صخر دودين ان الوثيقة المتداولة والتي تشير لإعتماد تطبيق زيادة ساعات الحظر الجزئي اليومي اعتباراً من اليوم الأربعاء 10 / 03/ 2021 ، تاريخها غير صحيح .



واكد الوزير لموقع الوكيل الاخباري انه سيبدأ العمل بغالبية القرارات الواردة بالوثيقة يوم السبت القادم وسيصدر القرار اليوم من خلال رئاسة الوزراء اضافة الى قرارات أخرى.



وكان دودين ، بين أن هنالك جملةً من القرارات سيتم الكشف عنها ، خلال الساعات القادمة، تتمثّل بزيادة ساعات الحظر الليلي، تقليص ساعات دوام الموظفين، السماح لخدمة الدليفري بالعمل خلال ساعات الحظر الليلي، إضافة إلى تقليص النسبة المسموحة للركاب في وسائل النقل الى 50٪.

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