الحكومة تكشف سبب ارتفاع أسعار الدجاج

الوكيل الاخباري - أكدت وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والزراعة عدم وجود أي ممارسات احتكارية للدجاج في السوق المحلي وأن هنالك العديد من الشركات المنتجة وعمليات الاستيراد متاحة من الخارج .

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كما أكدت الوزارتان في بيان مشترك اليوم أن هنالك كفاية من الانتاج المحلي من الدجاج ويتم يوميا توريد حوالي 700 ألف طير دجاج للسوق سواء الطازج أو الحي المباع من خلال النتافات اضافة الى ما يتم استيراده من الدجاج المجمد والانتاج المحلي يكفي حاجة السوق ويوجد فائض منه.



وأشار البيان الى أن ارتفاع أسعار الدجاج في السوق المحلي جاء بسبب الزيادة التي طرأت على كلف الانتاج محليا بخاصة المواد العلفية فمثلا ارتفع سعر مادة الذرة من 170 الى 360 دينارا والصويا من 340 الى 540 دينارا للطن اضافة الى المسلتزمات الأخرى بسبب القفزات السعرية التي شهدتها الأسواق العالمية .



وقالت الوزارتان أن الدراسات التي أجريت من قبل المختصين في وزارة الزارعة أظهرت ارتفاعا في كلف تربية وانتاج الدجاج ورغم ذلك فان الأسعار في السوق المحلي أٌقل عن الأسواق المجاورة والتي لديها الأسعار لهذه المادة أعلى بكثير عن معدلاتها في الأردن.