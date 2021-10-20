الحكومة تكشف سبب ارتفاع اصابات كورونا في الاردن

الوكيل الاخباري - علل أمين وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي ارتفاع الإصابات وإيجابية الفحوصات إلى إجراءات الفتح المتخذة خلال الشهرين الماضيين، وما رافقها من سلوكات.



وأكد البلبيسي، أن مهرجان جرش تضمن بروتوكولات من بينها تلقي المطعوم والتباعد، وأن لا تزيد نسبة إشغال المقاعد عن 50% ، مشيراً إلى أنه لم يتم الالتزام بذلك.



وتابع البلبيسي؛ أن الحفلات إذا أقيمت بأماكن مفتوحة وبحضور أشخاص مطعمين لن يؤثر ذلك على الحالة الوبائية.



وكشف البلبيسي عن دراسة وزارة الصحة لوجوبية استخدام الكمامة في الأماكن المفتوحة، وإعطاء صلاحية للأشخاص المطعمين بحرية الحركة أكثر.

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