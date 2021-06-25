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الجمعة، 25-06-2021 03:23 م

الحكومة تكشف شرط فتح القطاعات والوصول لصيف آمن

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الوكيل الاخباري - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، أن فتح القطاعات والانفتاح العالمي والوصول لصيف آمن في الأردن يعتمد بالدرجة الأولى على تلقي المطعوم.

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ودعا الدكتور شركس في حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر المنصة لتلقي المطعوم وعدم الركون إلى استقرار الوضع الوبائي، مؤكداً أهمية أخذ المعلومات من المصادر الرسمية بخصوص المطاعيم وإلى عدم الالتفات للشائعات.


وبين الدكتور شركس، ان المسجلين للتطعيم ضد كوفيد( 19) بلغ 3.111.170 شخصا، فيما تلقى الجرعة الأولى 2.191.170 شخصا واكتمل تطعيم 1.162.391 بجرعتين.


--(بترا)

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