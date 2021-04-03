السبت 03-04-2021
الوكيل الاخباري
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السبت، 03-04-2021 08:25 م

الحكومة تكشف شروط إعادة النظر في إجراءات الحظر الجزئي وحظر الجمعة

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 الوكيل الاخباري  -  قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة ، ان الحكومة لن ترتاح الا عندما تصل نسبة الفحوصات الإيجابية الى 5%.
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دودين بين في تصريحات مساء السبت عبر تلفزيون المملكة ، ان الأيام الماضية شهدت انخفاضا تدريجيا في الفحوصات الإيجابية من 20% حتى وصل الى 13.5%، ونأمل ان تستمر النسبة بهذا الانحدار التدريجي.

وبين ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نجحت فشهدنا تسطيحا خفيفا للمنحنى الوبائي.

وأشار الى ان خبراء عالميين يقولون ان نسبة 5% هي نسبة التعافي لإعادة فتح القطاعات المختلفة وإعادة النظر في إجراءات الحظر الجزئي وحظر الجمعة.

 




 

 


 

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