الحكومة تكشف عدد اصابات كورونا خلال أسبوع

الوكيل الاخباري - أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، عن تسجيل 402 إصابة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الوبائي رقم 23 لعام 2022 والممتد من 4 إلى 10 حزيران، مقارنة مع 334 إصابة خلال الأسبوع الوبائي السابق، وبارتفاع حوالي 20 بالمئة.



وقال الدكتور البلبيسي، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إنه لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الحالي رقم 23.



وأشار إلى أن عدد فحوصات (بي سي آر) التي تم إجراؤها خلال الأسبوع 12430 فحصا مقارنة مع 15071 فحصا خلال الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 18 بالمئة، موضحا أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 3.2 بالمئة مقارنة مع 2.2 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 22 بارتفاع حوالى 46 بالمئة.

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