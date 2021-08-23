الإثنين 23-08-2021
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الإثنين، 23-08-2021 02:42 م

الحكومة تكشف عن اجراءات بداية الشهر القادم

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الوكيل الاخباري - اكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، أنه سيتم بداية أيلول تطبيق أمر الدفاع 32 على القطاع الخاص ويمكن تطبيقه على رواد الوزارات والأماكن الأخرى، وبذلك سيتم تشديد الرقابة لضمان تنفيذه بحيث إما أن يكون الشخص أخذ المطعوم أو أجرى فحص كورونا مرتين بالأسبوع لمدة 72 ساعة.

وبيّن أنه سيتم إصدار تعليمات واضحة وبروتوكولات تحدد عدد الأشخاص المسموح لهم الجلوس على كل طاولة في المطاعم والمسموح لهم التواجد في المناطق المغلقة والمفتوحة.

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