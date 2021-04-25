الحكومة تكشف عن اجراءات صارمة بشأن السفر والمطارات

الوكيل الاخباري -

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اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال صخر دودين انه لن يسمح لأي منشأة سياحية بالعمل إلا بمنح العاملين لديها اللقاح ضد الفيروس، واشار أنه سيصار تفويج المجموعات السياحية الأجنبية، عبر المطار والنقاط الحدودية وفق بروتوكولات صارمة من بينها مرافقة أمنية حتى الوصول إلى المثلث الذهبي (وادي رم والبترا والعقبة)، أو إلى مطار الملك الحسين في العقبة، مع فرض حوافز للمنشآت العاملة خاصة السياحية.وتسعى الحكومة إلى تحويل منطقة المثلث الذهبي إلى منطقة خضراء خالية من الكورونا، وقال دودين في تصريحات صحفية : “نحاول مع بداية الصيف أن يكون المثلث الذهبي بمثابة منطقة خضراء خالية من الكورونا، وبالنسبة للأردنيين سيتم اعتماد المطعوم او الفحص السريع منخفض الكلفة، وحملة المطاعيم في المنشآت مستمرة خاصة في العقبة التي استجابت نحو 95% من منشأتها، لكن سكانها حالهم كحال بقية أنحاء المملكة لا تتجاوز النسبة 50% من متلقي المطعوم”.وعن بعض تفاصيل الإجراءات على المعابر، وإجراءات فحص PCR قبل السفر بمدة 72 ساعة أو شهادة تلقي اللقاح، خاصة للقادمين من بريطانيا أو دول الخليج، قال إن هناك مخاوف من الفيروس الهندي المتحوّر، حيث أغلقت بعض الدول حدودها ومطاراتها أمام القادمين من الهند. وأضاف: ” الكثير من الطيران يأتي من دول الخليج أو من بريطانيا وهما لديهم علاقات وثيقة جدا مع الهند. نحن وضعنا البروتوكولات عند الإعلان عن فتح المعابر المغلقة أو استقبال قادمين من تلك الدول، وسنقيدها بشكل كبير”.