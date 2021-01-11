الحكومة تكشف عن توجه هام بعد انتهاء كورونا وتبشر المواطنين

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال تقديمه للبيان الحكومي لعام 2021 ان الحكومة لديها توجه لزيادة دعم القطاع الصحي بعد تحسن الوضع الوبائي وانتهاء فيروس كورونا .

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وقال رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل بعد تخطي وباء كورونا على تحسين واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خاصة بعد التوسع الكبير في المستشفيات الميدانية بحيث يتم تقديم الخدمات لتكون اكثر عدالة .

واشار الخصاونة الى ان الحكومة تسعى للوصول الى التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين خلال العام الحالي .

واضاف الخصاونة ان الحكومة قامت بالتعامل مع مشكلة نقص اطباء الاختصاص في وزارة الصحة وتعاقدت مع عدد منهم وسيتم عمل برنامج تدريبي خلال العام الحالي .



