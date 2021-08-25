الحكومة تكشف عن خطط واجراءات قادمة

الوكيل الاخباري - عرضت الحكومة على القطاع المصرفي وأعضاء جمعية البنوك، بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، أولويات عملها للتعافي الاقتصادي خلال 2021 و 2023.



وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الشريدة، خلال اللقاء الذي عقد بمقر جمعية البنوك، بحضور وزيري السياحة والآثار نايف الفايز، والمالية محمد العسعس، أن القطاع المصرفي أسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بالمرحلة الماضية.



وقال: "نعول على القطاع المصرفي أيضا خلال المرحلة المقبلة بتمويل النمو والتنمية"، مشيرا الى أن القطاع هو وسيلة لتمكين الحكومة من تحقيق أهداف خطتها للتنمية الاقتصادية.



وأضاف الشريدة أن هذه اللقاءات هي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وبتكليف مباشر من رئيس الوزراء، وذلك للتأكيد على مبدأ الشراكة الحقيقية والتشاركية مع القطاع الخاص للتغلب على التحديات الاقتصادية ومواجهتها.



وكان جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة إلى وضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي.



وتابع: "تسعى الحكومة ضمن خطتها لتحديد الأولويات وأهم الاصلاحات والسياسات المطلوب تنفيذها لتحفيز النمو وتوفير فرص العمل والتشغيل وذلك بالشراكة مع مختلف الفعاليات بالقطاع الخاص".



وبين الشريدة أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد، والتي تتضمن ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع كلف الإنتاج، وتباطؤ النمو الاقتصادي، إضافة الى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وعجز الموازنة.



وقال إن أولويات الحكومة بالعامين المقبلين تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسة، هي تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتعزيز المنافسة والتشغيل، ودعم القطاعات ذات الأولوية، حيث تسعى من خلال العمل على هذه المحاور، إلى تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة الى زيادة الصادرات من السلع والخدمات.



واكد الشريدة أنه سيكون هناك مراجعة دورية لأولويات الحكومة المعروضة، لافتا إلى أنه سيكون لكل أولوية خطة عمل مرتبطة بجدول زمني محدد للتنفيذ، والإجراءات المطلوبة والجهات المعنية والتمويل المتعلق بتنفيذ تلك الأولويات.

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