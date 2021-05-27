الخميس 27-05-2021
الوكيل الاخباري
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الخميس، 27-05-2021 08:38 م

الحكومة تكشف عن عدد البواخر التي تم رفض دخولها الى المملكة

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الوكيل الاخباري - رفضت مديرية زراعة العقبة ممثلة بوزارة الزراعة خلال العام الماضي 43 حاوية فواكه و16 حاوية خضار وحاوية فطر و10 الاف طن ذرة لعدم مطابقتها المواصفات القياسية وتم اعادة تصديرها فيما تم التعامل مع 103 بواخر أغنام وعجول واردة مستوردة من عدة دول أجنبية .

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وقال مدير زراعة محافظة العقبة المهندس جمال العوران في تصريح صحفي اليوم الخميس ان المديرية ومن خلال مراكزها الزراعية الجمركية والحدودية التابعة لها تمكنت من معاينة 54 باخرة اعلاف و21 باخرة قمح و28 الفا و 959 حاوية بضائع مختلفة خلال العام الماضي .

 

 

المصدر - بترا 

 




 

 


 

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