الحكومة تكشف عن قرارات واجراءات صارمة مع عودة فتح القطاعات

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن عودة فتح القطاعات سيرافقه تشدد في مراقبة الالتزام بالاجراءات الوقائية وتطبيق أوامر الدفاع من فرض غرامات واغلاقات، دون أي تهاون في ذلك.



وأضاف في تصريحات صحفية إن القطاعات التي أعيد فتحها اليوم مطالبة بالالتزام بالبروتوكولات الصحية، مشيرا إلى أن مراجعي الدوائر الرسمية يجب أن يكونوا قد حصلوا على المطعوم أو يملكون نتيجة فحص "PCR" سلبية.

اضافة اعلان