الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

هيئة الاعتماد تقر رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة الأردنية

أوقاف جرش تكرم المشاركين بمراكز تحفيظ القرآن

موسكو تحدد شرط اعترافها بالسلطات الأفغانية الجديدة

توعية أمنية ومرورية من الأمن العام في المدارس تزامناً مع بدء العام الدراسي

بعد سنة و نصف .. أردن من دون حظر و قيود

التربية تكشف موعد التدريس بشكل رسمي في المدارس

أول أردنية حاصلة على رخصة صيانة الطائرات

التربية : اي مدرسة يزيد عدد الاصابات فيها عن 10% سيتم تحويلها للتدريس عن بعد

أم تطالب في بث مباشر بإعدام ابنها بساحة عامة في مصر

وزير الصحة ينهي خدمات موظفين

الأربعاء، 01-09-2021 01:52 م

الحكومة تكشف عن قرارات واجراءات صارمة مع عودة فتح القطاعات

8202131194153352302077


الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن عودة فتح القطاعات سيرافقه تشدد في مراقبة الالتزام بالاجراءات الوقائية وتطبيق أوامر الدفاع من فرض غرامات واغلاقات، دون أي تهاون في ذلك.

وأضاف في تصريحات صحفية إن القطاعات التي أعيد فتحها اليوم مطالبة بالالتزام بالبروتوكولات الصحية، مشيرا إلى أن مراجعي الدوائر الرسمية يجب أن يكونوا قد حصلوا على المطعوم أو يملكون نتيجة فحص "PCR" سلبية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الجامعة الاردنية 2

هيئة الاعتماد تقر رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة الأردنية

w

أوقاف جرش تكرم المشاركين بمراكز تحفيظ القرآن

f

توعية أمنية ومرورية من الأمن العام في المدارس تزامناً مع بدء العام الدراسي

وزارة التربية والتعليم

التربية تكشف موعد التدريس بشكل رسمي في المدارس

بالفيديو-أول-أردنية-تحصل-على-رخصة-لصيانة-الطائرات-من-أميركا

أول أردنية حاصلة على رخصة صيانة الطائرات

المدارس

التربية : اي مدرسة يزيد عدد الاصابات فيها عن 10% سيتم تحويلها للتدريس عن بعد

أخبار متعلقة
7202130222143717962884

مراكز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر الخميس - اسماء

820212171325646243610

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

820213184924950869790

الصحة : الوضع الوبائي يشهد ارتفاعا ولا توصيات جديدة بشأن حظر التجول

كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

7202130145910838551130

الصحة : لا توصيات بالحظر الشامل أو تمديد ساعات الحظر

مستشفى1

11 وفاة و 990 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم