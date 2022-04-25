الإثنين 25-04-2022
الوكيل الاخباري

خطة الفيدرالي تهدّد بيتكوين.. هل بدأت رحلة الانحدار؟

للمرة الأولى في نحو 10 أشهر.. اليورو يهبط دون مستوى 77 روبلا

الملك يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه

قاعدة فنية جديدة للسيارات الكهربائية في الأردن

إطلاق خدمة الاستعلام عن دعم الكهرباء من خلال SanadJo

الخصاونة يصدر البلاغ رقم 56 - تفاصيل

مشروع زراعي ضخم للضمان الإجتماعي يرى النور قريباً - تفاصيل

البرلمان العربي يثمن الوصاية الهاشمية على الأماكن والمقدسات في القدس

الغذاء والدواء تحذر من "السالمونيلا" في بيض المائدة

النواب يغلظ عقوبة تزوير الأوراق المالية

الإثنين، 25-04-2022 12:52 م

الحكومة تكشف عن قيمة الوفر المُحقق بعد تطبيق التعرفة الكهربائية

551988f0-2e54-4d1a-94a2-032f3ffa1ec9


الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن تقديرات قيمة الوفر الذي سوف يحقق من التعرفة الكهربائية الجديدة تصل إلى 50 مليون دينار.

اضافة اعلان


وشدد الخرابشة، على أنه لن يدخل أي فلس من هذا الوفر إلى الخزينة، موضحاً أنه سيتم توجيه هذه الأموال لدعم القطاعات الاقتصادية.


وبيّن أن إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية تهدف إلى توجيه الدعم الحكومي لمشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وانباء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة، بالإضافة إلى تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية. 


وجدد الخرابشة التأكيد على أن غالبية المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على قيمة فواتيرهم، ومن كانت فاتورته الشهرية أقل من 50 دينار لن يتأثر.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1b28ec44-جامعة-البترا-تتمنى-الشفاء-العاجل-لحضرة-صاحب-الجلالة-الملك-عبد-الله-الثاني-ابن-الحسين-المعظم-حفظه-الله-ورعاه

الملك يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه

2584513474

إزاحة الستار عن مجسم "السوسنة" على الدوار السادس

615ec8942c4c0

إطلاق خدمة الاستعلام عن دعم الكهرباء من خلال SanadJo

0L5A0349

الخصاونة يصدر البلاغ رقم 56 - تفاصيل

agriculture-1024x570-1

مشروع زراعي ضخم للضمان الإجتماعي يرى النور قريباً - تفاصيل

المسجد الأقصى

البرلمان العربي يثمن الوصاية الهاشمية على الأماكن والمقدسات في القدس

أخبار متعلقة
2f71a82a-1781-4c93-8a94-acd915ac379d

توضيح من الجمعية الفلكية الأردنية حول بداية شهر رمضان في المملكة

6073df83be389

تعرّف على مواقيت الافطار والامساك خلال رمضان في الأردن

main_image624067a1e2475

بلاغ حكومي بشأن تحديد الحد الأعلى لأجور نقل البضائع

مسجد

تفقد 7300 مسجد في الأردن قبل رمضان

624030dae686b

الاستهلاكية المدنية توضح الهدف من تحديد كميات السلع المباعة للمواطنين

رررر

إطلاق مشروع "روبوت المملكة" للذكاء الاصطناعي