الحكومة تكشف عن قيمة الوفر المُحقق بعد تطبيق التعرفة الكهربائية

الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن تقديرات قيمة الوفر الذي سوف يحقق من التعرفة الكهربائية الجديدة تصل إلى 50 مليون دينار.

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وشدد الخرابشة، على أنه لن يدخل أي فلس من هذا الوفر إلى الخزينة، موضحاً أنه سيتم توجيه هذه الأموال لدعم القطاعات الاقتصادية.



وبيّن أن إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية تهدف إلى توجيه الدعم الحكومي لمشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وانباء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة، بالإضافة إلى تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية.



وجدد الخرابشة التأكيد على أن غالبية المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على قيمة فواتيرهم، ومن كانت فاتورته الشهرية أقل من 50 دينار لن يتأثر.