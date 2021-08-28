الحكومة تكشف مستجدات عودة الطلبة الى المدارس

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن معظم المصابين الذين يدخلون المستشفيات هم في المستشفيات الميدانية، كما أن معظم مستشفيات وزارة الصحة لا تستقبل حالات كورونا وعادت الى استقبال المرضى كما كانت سابقا.



وفيما يتعلق بالعودة إلى المدارس والتعليم الوجاهي، قال البلبيسي إن التعليم الوجاهي هو هدف استراتيجي للوزارة ولا غنى عنه.

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وحول ضمانات استدامة التعليم الوجاهي، أوضح: هناك فرق بين العودة إلى المدارس في السنة الماضية عنها في العام الحالي؛ سابقا كانت نسبة الفحوصات الايجابية أكثر من (10%) واليوم هي أقل من 4%، كما ارتفعت نسبة التطعيم من (0%) في السنة الماضية إلى (55%) حاليا، وارتفعت أيضا نسبة استيعاب المستشفيات بشكل كبير، وكان قرار تعطيل المدارس في السنة الماضية محددا عن نسبة اصابات (3%) على مستوى المدرسة، وقد رفعناها الآن إلى (10%)، إلى جانب اعتماد الفحص السريع العشوائي لطلبة المدارس.



وقال البلبيسي إن الوزارة أجرت (11) ألف فحص سريع لطلبة المدارس خلال الأيام السابقة، كان عدد الاصابات التي اكتشفت نتيجتها (8) اصابات.

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