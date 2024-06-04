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الثلاثاء، 04-06-2024 07:04 م

الحكومة تكشف مواقع فعاليات اليوبيل الفضي في المحافظات

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الوكيل الإخباري - أكدت الحكومة أن فعاليات وأنشطة ستقام يومي الجمعة والسبت المقبلين في جميع المحافظات، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش.

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وتتضمن الفعاليات أنشطة لجميع الفئات العمرية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين، إذ تشمل هذه الأنشطة فعاليات للأطفال وبازارات لحرف يدوية وألعابًا نارية، وعروضًا ثقافية وفلكلورية تقدمها فرق تراثية.


وستُقام هذه الفعاليات في عدد من المواقع في المحافظات على مدار يومين باستثناء العقبة التي ستستمر فيها الأنشطة لثلاثة أيام، وعلى النحو الآتي: حديقة الجبيهة الترفيهية، والمدرج الروماني، وحدائق الملك عبد الله الثاني - متحف الدبابات في العاصمة عمان، وحدائق الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في إربد، وميدان الخيل في جرش، وملعب مدرسة عماد الدين زنكي في مأدبا، وساحة مجمع عقبة بن نافع في البلقاء، والحديقة البيئية في لواء الرصيفة، ومدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء، ومعسكرات الحسين للشباب في عجلون، وساحة القلعة في الكرك، ومجمع سمو الأمير علي بن الحسين الرياضي في المفرق، ومجمع الطفيلة الرياضي في الطفيلة، وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة، ومجمع الأميرة هيا الرياضي في معان.

 




 

 


 

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