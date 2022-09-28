الحكومة تكشف موعد جهوزية تلفريك عجلون

الوكيل الاخباري - أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز أن مشروع التلفريك في عجلون، سيكون جاهزا مع نهاية هذا العام، لافتا إلى أن المشروع سيكون إضافة نوعية لزوار عجلون ليس في فصل الصيف فحسب بل أيضا في فصل الشتاء.



واطلع الوزير، الأربعاء، على سير العمل في مشروع التلفريك والبرنامج المنفذ بالمعهد للتدريب والتأهيل السياحي، ومعهد تدريب مهني عجلون.



وقال الفايز، إنّ هذه الزيارة تأتي بمناسبة يوم السياحة العالمي؛ بهدف تطوير الموارد البشرية، واستثمار المواقع السياحية في المملكة لتكون انطلاقة قادمة تضاف إلى المنتج السياحي المتميز الذي يشهده الأردن.

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