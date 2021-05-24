الحكومة تكلف شركة عالمية لبيان سبب انقطاع الكهرباء في المملكة

الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الطاقة المهندسة هالة زواتي، إن الحكومة بدأت باعادة التيار الكهربائي للمملكة يوم الجمعة بعد ساعة ونصف من الانقطاع.

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وأضافت زواتي، في حديث لها خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية اليوم الاثنين، " كنا نسارع الزمن لاعادة التيار الكهربائي للمواطنين وما حدث موضوع فني بحت".



وأشارت الى أن المشكلة حدثت في خط الربط الكهربائي الاردني المصري، وما حصل بسبب خلل فني على خط الربط الكهربائي بسبب التأرجح على الخط، وهو ما أدى الى اتخاذ قرار بفصل الخط، وعندما فصل الخط ارتدت كمية من الطاقة الى الجانب أدت إلى فصل الطاقة عن محطات التوليد في المملكة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المملكة.



وكشفت عن قرار لمجلس الوزراء يتضمن “تعيين شركة منفصلة مستقلة عالمية لتحليل ما حدث خلال انقطاع التيار الكهربائي، وهي ضليعة بالنظام الكهربائي الاردني”، لكشف أسباب انقطاع الكهرباء عن المملكة يوم الجمعة.

