الحكومة تناقش إجراءات السير في إصدار عفو خاص لجرائم إطالة اللسان

الوكيل الإخباري - ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة الإجراءات التي تم اتخاذها لإنفاذ التوجيهات الملكية السامية للحكومة بالسير في إجراءات إصدار عفو خاص عن الأشخاص المدانين بجرائم اطالة اللسان ووضعه موضع التنفيذ بأسرع وقت .

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وعرض وزير العدل احمد الزيادات الخطوات العملية التي تم اتخاذها لإنفاذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص اصدار عفو خاص للمحكوم عليهم بجرائم إطالة اللسان .



واكد وزير العدل أنه وفور صدور التوجيه الملكي السامي وايعاز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بوضعه موضع التنفيذ السريع بدأت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس القضائي بحصر القضايا المتعلقة باطالة اللسان خلافا لاحكام المادة 195 من قانون العقوبات وإحضار الملفات الخاصة بها من المحاكم المختلفة و دوائر الادعاء العام .



واشار الى انه تم تصنيف القضايا إلى ثلاث فئات : قضايا قيد التنفيذ لدى مراكز الإصلاح والتأهيل ، قضايا قيد التنفيذ لدى النيابة العامة وقضايا صدر فيها أحكام ولم يتم تنفيذها لدى النيابة العامة لافتا إلى أنه تم إعطاء الأولوية في الدراسة للقضايا قيد التنفيذ لدى مراكز الإصلاح والتأهيل ولدى النيابة العامة ليتم التنسيب بالمحكومين فيها باصدار عفو خاص عنهم خلال الفترة القريبة القادمة كون العفو الخاص سيكفل إخلاء سبيلهم من مراكز الإصلاح والتأهيل ما لم يكونوا موقوفين على ذمة قضايا اخرى ووقف مذكرات الاحضار والجلب بحق المطلوبين على قضايا التنفيذ لدى النيابة العامة .



ولفت وزير العدل إلى أنه تمت دراسة القضايا من قبل لجنة تم تشكيلها بالتنسيق مع رئيس المجلس القضائي برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية عدد من القضاة يساندها عدد من اللجان الفرعية من الموظفين الإداريين في وزارة العدل .

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة السبت الماضي لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا .

