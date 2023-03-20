الحكومة تناقش مسودة استراتيجية التفتيش على الاعمال

الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين جلسات تشاورية مع ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة ودوائر التفتيش في الجهات الرقابية لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش على الأعمال.

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وقد قدم مدير وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة المهندس محمد الخالدي و مساعد مدير وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية في الوزارة المهندسة عبير رماضنة عرضا تقديميا حول أهم محاور الاستراتيجية والاهداف الاستراتيجية وتم استعراض أهم المشاريع المقترحة بهدف تطوير منظومة الرقابة والتفتيش على الاعمال مما يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني.



وسيتم عرض المسودة النهائية للاستراتيجية على اللجنة العليا لتطوير التفتيش لاعتمادها.



