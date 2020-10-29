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الخميس، 29-10-2020 11:11 م

الحكومة تنشر تفاصيل الحالة الوبائية في المملكة - شاهد

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الوكيل الاخباري - نشرت رئاسة الوزراء مقطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول التقرير الاسبوعي للتعامل مع جائحة كورونا خلال الأسبوع الماضي 23-29 تشرين الأول.

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وذكر التقرير انه خلال الاسبوع سجلت 18944 اصابة بكورونا اضافة الى 259 وفاة و 4 اصابات بكورونا غير محلية . 

 


 




 

 


 

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