الحكومة تنشر تفاصيل الحالة الوبائية في المملكة - شاهد

الوكيل الاخباري - نشرت رئاسة الوزراء مقطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول التقرير الاسبوعي للتعامل مع جائحة كورونا خلال الأسبوع الماضي 23-29 تشرين الأول.

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وذكر التقرير انه خلال الاسبوع سجلت 18944 اصابة بكورونا اضافة الى 259 وفاة و 4 اصابات بكورونا غير محلية .

pic.twitter.com/qRQTgkM1gp التقرير الأسبوعي حول وباء كورونا في الأردن، يتضمن آخر المستجدات والإجراءات والأرقام التي وصلنا إليها خلال الأسبوع الماضي 23-29 تشرين الأول https://t.co/wISZgNgu9p October 29, 2020



