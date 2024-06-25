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الثلاثاء، 25-06-2024 11:34 ص

الحكومة تنعى الصحفي منتصر غرايبة

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الوكيل الاخباري - نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، الزميل الصحفي في يومية الغد منتصر غرايبة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الاثنين .

واستذكر المبيضين مناقب الفقيد وإسهاماته في الصحافة الأردنية، إذ عمل في صحيفة الغد، وساهم في تغطية ونقل الأحداث والتعبير عن أوضاع المجتمعات المحلية في المحافظات، من خلال عمله كمندوب في محافظة إربد، ثم مديرا لتحرير دائرة المحافظات في الصحيفة.

وأعرب المبيضين عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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