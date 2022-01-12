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الأربعاء، 12-01-2022 03:53 م

الحكومة تنفي أي توجه لتعديل العطلة الأسبوعية في الأردن

العطلة


الوكيل الإخباري - نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول توجه الحكومة لتغيير موعد العطلة الرسمية الأسبوعية للدولة من يومي الجمعة والسبت، واستبدالها بيومي السبت والأحد.

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وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذا الأمر لم يبحث على الإطلاق وعلى أي مستوى ولم يتم طرحه أبدا.

 

وكان عدد من المواطنين والموظفين في القطاعين العام والخاص تداولوا معلومات غير دقيقة عن وجود توجه لتغيير أيام العطلة الرسمية للدولة أسوة بدول عربية وعالمية.

 

يشار إلى أن الأردن قرر العطلة الأسبوعية للوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لأول مرة في كانون ثاني من عام 2000 وحتى الآن، بعد أن كانت قبل ذلك يومي الخميس والجمعة.

 

 

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