الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا العبدالله تزور منطقة الذهيبة الشرقية

وفاة طفلة سقطت عن سطح منزلها باربد

إعلان قائمة "إساءة الاختيار" لقبول طلبة الدورة التكميلية في الجامعات

بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي

الحكومة تنفي ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام وتؤكد أنه عار عن الصحة

راصد جوي : كتلة قطبية شديدة البرودة تزور المملكة الأسبوع القادم

مُنخفض جوي جديد يصل المملكة الخميس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

مستقلة الانتخاب تلتقي مؤسسات المجتمع المدني في جرش

الإعلان عن استقبال مقترحات المشاريع الثقافية في البلقاء

الإثنين، 21-02-2022 05:53 م

الحكومة تنفي ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام وتؤكد أنه عار عن الصحة

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات السوشال ميديا عار عن الصحة، مؤكدا أن  قرار منع اصدار تصريح عمل لأول مرة لبعض الجنسيات التي دخلت المملكة بقصد الزيارة ولغير غايات العمل متخذ منذ سنوات.

وبين أن قرار الوزارة بخصوص عدم السماح بإصدار تصريح عمل لأول مرة للإناث من الجنسيات الأجنبية المتواجدات داخل المملكة يشمل الإناث اللواتي يتواجدن في المملكة لغير غايات العمل كالزيارة أو السياحة ودخلن المملكة بعد الحصول على تأشيرة زيارة للمملكة ومكثن في المملكة لفترة من الزمن ثم يطالبن بالحصول على تصريح عمل وهذا مخالف للإجراءات المطبقة في كل من وزارتي العمل والداخلية.

وأضاف الزيود أن إجراءات منع اصدار تصاريح العمل لأول مرة للأشخاص الذين دخلوا المملكة بغير قصد العمل أي للزيارة أو السياحة او العلاج ويسعون للحصول على تصاريح عمل خلال تواجدهم في المملكة يخالف العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعديد من الترتيبات التي تقوم بها الوزارة من سنوات عديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد أن الوزارة تهيب بالمواطنين وبعض وسائل الإعلام ورواد السوشال ميديا بضرورة تحري الدقة في نقل المعلومة وعدم تحريف القرارات عن أهدافها وغاياتها، مشيرا إلى أن هذه إجراءات عمل تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لغايات ضبط وتنظيم سوق العمل وأما يتم من اللجوء اليه من تحريف وتأويل يقصد منه الإساءة المباشرة لوزارة العمل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1645453811436

إعلان قائمة "إساءة الاختيار" لقبول طلبة الدورة التكميلية في الجامعات

fffff

بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي

220221712564470465946

مستقلة الانتخاب تلتقي مؤسسات المجتمع المدني في جرش

w

الإعلان عن استقبال مقترحات المشاريع الثقافية في البلقاء

2202220195145730861042

التربية لـ الوكيل : فحوصات عشوائية لطلبة المدارس الاسبوع القادم

fae05d2432baea4019192a423eed6cf5

وزير الاستثمار يطلع السفير الإيرلندي على الفرص الاستثمارية بالمملكة

أخبار متعلقة
كورونا 7

تسجيل 31 وفاة و 17322 إصابة كورونا في الاردن اليوم

مبنى رئاسة الوزراء

نقل منصة حقك تعرف إلى وكالة الأنباء الأردنية

dome_155903515751

وزارة العمل تؤكد سعيها لضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة

w

الحكومة ستراجع الإجراءات المتعلقة بكورونا حسب الحالة الوبائية

220228193849545412558

الشاب الذي مرَّت من فوقه حافلة "الباص السريع": أنا من صوّر الفيديو وعملت المونتاج عليه

مبنى رئاسة الوزراء

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة