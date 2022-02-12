الحكومة تنفي منح رخص لاستيراد الأسمنت

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين انه لم يتم منح رخص استيراد للاسمنت الأسود مؤكدة عدم صحة معلومات تم تداولها مؤخرا واشتملت على مغالطات ليست في مكانها وغير صحيحة اطلاقا.



وأضافت الوزارة انه وفي حال تم السماح لاستيراد الأسمنت سيتم ذلك وفق أسس وآليات واضحة ستعلن في حينه.



واكدت الوزارة ضرورة توخي الدقة والموضوعية والتعامل بمهنية في التعامل ونشر هكذا اخبار تجافي الحقيقة.

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